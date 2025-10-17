Állatkínzás Fancsikán

Szemtanúk beszámolója szerint október 15-én este a beregszászi járási Fancsika településen egy férfi, feltehetően ittas állapotban, traktorhoz kötötte a saját labradorját, majd a járművel maga után vonszolta az állatot egy mezei úton.

A helyiek megpróbálták megállítani a férfit, és véget vetni a kegyetlen tettnek. Ezt követően a férfi hazatért, a kutyát láncra kötötte, majd magára hagyta a házánál – írja a zakarpattya24.com.

Az állat több sérülést szenvedett, jelenleg biztonságos helyen van, ahol megkapja a szükséges állatorvosi ellátást.

A rendőrség azonosította az elkövetőt. Az ügyben büntetőeljárás indult.

A nyitókép illusztráció

