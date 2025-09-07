Fegyvereket találtak egy autóban az asztélyi határon

Éles hidegfegyvereket akart átszállítani a határon egy 54 éves magyar állampolgár az asztélyi határátkelőhelyen – adta hírül az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán szeptember 7-én.

A férfi egy Skoda márkájú személyautóval tartott Magyarország felé. Az autó alapos átvizsgálása során a vámosok késeket és machetéket találtak a jármű csomagtartójában.

A határőrök értesítették a rendőrséget, a fegyvereket pedig lefoglalták.

Kárpátalja.ma