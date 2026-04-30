Fegyveres támadás érte a TCK járművét Rivne megyében

Fegyveres támadás történt Rivne megye egyik településén: ismeretlen elkövető tüzet nyitott a területi toborzó és szociális támogatási központ (TCK és SZP) katonáira. Az incidens következtében két ember megsérült, a támadót jelenleg is keresik.

A április 29-én Verba falu közelében egy értesítési csoport katonái közlekedtek szolgálati járművükkel, amikor egy ismeretlen férfi lőfegyverrel tüzet nyitott rájuk.

A lövöldözés során egy katona és egy rendőr sérült meg. A hatóságok közlése szerint a támadó személyazonosságát már megállapították, jelenleg is folyik a felkutatása.

A gyanúsított körülbelül 48 éves, vékony testalkatú, mintegy 170 cm magas férfi, rövid, őszülő hajjal. A támadás idején terepszínű ruházatot viselt, és egy kerékpárt tolt maga mellett. Amikor a katonák megközelítették őt dokumentumellenőrzés céljából, automata fegyverből tüzet nyitott.

Az ügyben emberölési kísérlet miatt indult büntetőeljárás.

