Fegyverkereskedőt fogtak a Munkácsi járásban

Gépfegyverrel és kézigránáttal kereskedő férfit tartóztatott le a munkácsi járási rendőrség az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közreműködésével.

A bűnüldözők egy 44 éves hársfalvai (Nelipino) lakosra csaptak le, aki a gyanú szerint alvilági körökben terjesztett veszélyes eszközöket. A férfit egy Kalasnyikov gépkarabély és egy kézigránát értékesítése közben sikerült tetten érniük a munkácsi járási Beregvár (Karpati) községben.

Elfogását követően házkutatást is tartottak a fegyverkereskedő otthonában, ahol két további RGD-5 típusú kézigránátot rejtegetett. A lefoglalt eszközök eredetét a hatóságok vizsgálják.

Az elfogott férfi ellen a Munkácsi Kerületi Ügyészség kezdeményezett eljárást lőfegyverrel és robbanóeszközzel való visszaélés vádjával. A fegyverkereskedőre akár 7 év börtönbüntetés is várhat.

