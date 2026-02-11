Fegyverkereskedőt fogtak el Beregszászban

A Beregszászi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai, az Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SZBU) együttműködve, fegyver- és lőszercsempészt lepleztek le. A 42 éves, korábban már büntetett helyi lakost azzal gyanúsítják, hogy illegálisan árult fegyvereket.

A hatóságok információi szerint a férfi aktívan keresett ügyfeleket veszélyes tárgyak értékesítésére. A rendőrség döntése alapján kontrollált akciót hajtottak végre, aminek köszönhetően sikerült dokumentálni a fegyverek illegális értékesítését, és megakadályozni, hogy azok civil környezetbe kerüljenek.

A razzia során lefoglalták egy AK-47-est, 440 darab hozzá tartozó lőszert és két gránátot. A gyanúsítottat a „termék” átadása és a pénz átvétele után azonnal őrizetbe vették.

Jelenleg folyamatban vannak a további nyomozati és operatív intézkedések a fegyverek eredetének felderítése érdekében.

