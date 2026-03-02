Fegyverkereskedőt vettek őrizetbe Munkácson

Munkácson a rendőrség őrizetbe vett egy 52 éves várkulcsai férfit, akit illegális fegyverkereskedelemmel gyanúsítanak – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata március 2-án.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a gyanúsított illegálisan tárolt fegyvereket egy erre a célra kibérelt garázsban. Több házkutatást is tartottak a férfi lakóhelyén, valamint bérelt garázsokban, és az autóit is átkutatták.

Ennek során lefoglaltak többek között kézi gránátvetőket, géppisztolyokat, lőszereket, lőport, automata tárakat, hangtompítókat, automata fegyverek tartozékait, valamint 1300 különböző kaliberű töltényt. Ezen kívül lefoglaltak egy Audi A6 márkájú személygépkocsit és egy motorkerékpárt.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A gyanúsított tettéért hét évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Kárpátalja.ma