Felborult egy lovas szekér az Ungvári járásban
Felborult egy lovak által húzott szekér az Ungvári járásban, a balesetben egy 16 éves lány megsérült – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.
A helyszínre mentőket riasztottak. A fiatal lánynál felkartörést állapítottak meg. Az első sürgősségi ellátást követően előkészítették a kórházba szállításra.
A sérültet a megyei gyermekkórházba vitték további kivizsgálás és kezelés céljából.
Az esetről értesítették a rendőrséget is.
A mentők arra figyelmeztetnek, hogy a lovas szekérrel közlekedőknek különösen óvatosnak kell lenniük a kanyarokban, a lejtőkön és az egyenetlen útszakaszokon.
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