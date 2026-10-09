Felborult egy lovas szekér az Ungvári járásban

Felborult egy lovak által húzott szekér az Ungvári járásban, a balesetben egy 16 éves lány megsérült – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A helyszínre mentőket riasztottak. A fiatal lánynál felkartörést állapítottak meg. Az első sürgősségi ellátást követően előkészítették a kórházba szállításra.

A sérültet a megyei gyermekkórházba vitték további kivizsgálás és kezelés céljából.

Az esetről értesítették a rendőrséget is.

A mentők arra figyelmeztetnek, hogy a lovas szekérrel közlekedőknek különösen óvatosnak kell lenniük a kanyarokban, a lejtőkön és az egyenetlen útszakaszokon.

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