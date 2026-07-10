Felhőszakadásra és jégesőre figyelmeztetnek Kárpátalján

Július 10-én a délutáni és esti órákban Kárpátalja nyugati és középső térségeiben, valamint Ungváron heves zivatarokra kell számítani – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A meteorológiai előrejelzése szerint a zivatarokat helyenként jelentős mennyiségű csapadék, 15–20 m/s sebességű széllökések, valamint jégeső is kísérheti.

A veszélyes időjárási jelenségek miatt a megyében elsőfokú (sárga) riasztás van érvényben.

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy zivatar idején lehetőség szerint kerüljék a szabadtéri tartózkodást, ne parkoljanak fák alatt, és fokozott óvatossággal közlekedjenek az utakon.

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