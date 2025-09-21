Félmaratont rendeztek Munkácson

Szeptember 20-án félmaratont szerveztek Munkácson, amelyen adományokat gyűjtöttek az ukrán hadsereg megsegítésére – írja a Szuszpilne hírportál szombaton.

Az eseményen, amelyet ötödik alkalommal rendeztek meg, mintegy 700 résztvevő indult. A résztvevők 1 km-es, 10 km-es és 21 km-es távokat futottak le, továbbá gyermekversenyt is rendeztek. A legkisebbek 100 és 400 méteres távokat futhattak le. A nevezési díjak 100%-át adományokra fordították.

A félmaraton után öt, az ukrán fegyveres erők számára fenntartott kisbuszt adtak át a 3. rohamdandár képviselőinek. A járműveket a nevezési díjakból, valamint az idei maraton résztvevőinek és szponzorainak adományaiból vásároltak.

A munkácsi félmaraton a Kárpátaljai Nagy Futás sorozat harmadik szakasza volt. Azok a sportolók, akik mind a négy szakaszt teljesítik, különdíjban részesülnek.

Kárpátalja.ma