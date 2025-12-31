Az ukránok többsége óvatosan optimistán tekint 2026-ra

Bár a legtöbb ukrán optimistán tekint a 2026-os év elé, a társadalmi hangulat az elmúlt évekhez képest némileg pesszimistábbá vált – derül ki a Gallup International nemzetközi szociológiai szervezet „End of Year Survey” (EoY) felméréséből, amelyet Ukrajnában a „Rating” Szociológiai Csoport készített.

A felmérés szerint a válaszadók 39%-a gondolja úgy, hogy a következő év jobb lesz, szemben a 2023-ban mért 51%-kal. Bár az optimizmus csökkent, ez még mindig a leggyakoribb hozzáállás az ukrán társadalomban.

A megkérdezettek 27%-a úgy véli, hogy semmi sem fog változni (2024-ben ez az arány 20% volt), míg a pesszimisták aránya – a 2024-es szinthez hasonlóan – 25%.

Az optimizmus inkább a vidéki lakosságra és az 51 év feletti idősebbekre jellemző, míg a legnagyobb pesszimizmus a fiatal, 18–35 éves férfiak körében mutatkozik.

A felmérés szerint a nyugati és kelet-európai országokban általában a stagnálás és a romló kilátások érzése dominál. Ebben a kontextusban az ukránok még mindig inkább optimistának számítanak.

Az ukránok gazdasági várakozásai nem sokat változtak az elmúlt évhez képest. Körülbelül kétharmaduk nehézségekre számít 2026-ban, 10% gazdasági fellendülésre, míg 20% úgy gondolja, hogy semmi sem változik. A 2023-as évhez képest az ország gazdasági pesszimizmusa nőtt: míg akkor 52%-ot mértek, most 63–64%-on áll.

A felmérés szerint a nyugati országrészek és a vidéki lakosság valamivel optimistább, míg a fiatal férfiak továbbra is a legnegatívabb gazdasági kilátásokkal rendelkeznek. Ukrajna így a világ öt legpesszimistább gazdasági várakozással rendelkező országa közé tartozik Belgium, Franciaország, Lettország és Németország mellett.

A válaszadók harmada bízik abban, hogy a következő év békésebb lesz a világban, harmaduk szerint ugyanolyan marad, míg harmaduk pesszimistán tekint a jövőre. Ez az arány javulást mutat a 2023 novemberéhez képest, amikor csak a válaszadók 26%-a gondolta úgy, hogy békésebb év várható.

A globális EoY-felmérésben 2025-ben 59 636 embert kérdeztek meg 60 országból. A világ legtöbb országában a válaszadók a biztonsági helyzet romlásától tartanak: Nyugat-Európában 55%, Kelet-Európában 42% gondolja így. Ukrajnában viszont valamivel több az optimista, békés jövőben bízó válaszadó.

Az Ukrinform nyomán.

