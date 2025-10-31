Felrobbant egy csomag a kijevi postán

Öt postai alkalmazott és egy vámtisztviselő sérült meg abban a robbanásban, amely az Ukrposta egyik válogatóközpontjában történt Kijevben október 30-án – közölte a fővárosi rendőrség sajtószolgálata.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a helyszíni szemle során robbanószer maradványait fedezték fel, a többi csomag átvizsgálásakor pedig egy másik lőszerrel teli csomagot is találtak.

A rendfenntartók kiderítették, hogy a felrobbant csomagot egy 40 éves ternopili lakos adta fel a postára.

A kijevi rendőrség a ternopili hatósággal együttműködve őrizetbe vette a férfit. Lakásában a házkutatás során további egy tucat lőszert találtak.

Kiderült, hogy a férfi a lőszerekből emléktárgyakat készített, majd feladta azokat a postán.

A gyanúsított ellen büntetőeljárás indult. Tettéért akár 7 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

A rendőrség emlékeztet: a lőszer, fegyver, robbanóanyag vagy azok alkatrészei nem játékszerek. Tárolásuk vagy szállításuk életveszélyes, és büntetőjogi felelősségre vonással jár.

