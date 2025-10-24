Felrobbantotta magát egy férfi Ukrajnában

Felrobbantotta magát egy férfi pénteken egy vasútállomáson álló vonaton, amikor a határőrök ellenőrizték a személyi iratokat. A robbantó és három nő életét vesztette – közölte az ukrán határőrszolgálat.

A közlemény szerint tizenkét másik ember megsebesült a Zsitomir megyében, a fehérorosz határ közelében fekvő Ovrucsban, a halottak között egy, a sebesültek között két határőr van. A három női áldozat 29, 58 illetve 82 éves volt.

A kézigránátot felrobbantó férfi 23 éves harkivi lakos volt, akit nemrégiben állítottak elő egy korábbi határátlépési kísérlet miatt az ország nyugati határán. A közlemény nem említett semmilyen, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos összefüggést.

A 2022 februárjában elkezdődött orosz invázió óta a 18 és 60 év közötti férfiak a hadiállapotról szóló törvény értelmében csak kivételes esetben hagyhatják el Ukrajnát.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség