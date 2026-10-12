Fennakadásokra lehet számítani a Csap–Záhony határátkelőhelyen

Október 15-én, kijevi idő szerint 9 és 17 óra között fennakadásokra lehet számítani a Csap–Záhony (Tisza) határátkelőhelyen a személyek és járművek ellenőrzése során.

Erről a Kárpátaljai Infrastrukturális Helyreállítási és Fejlesztési Szolgálat számolt be hivatalos Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a határátkelőhelyen végzett szerelési munkálatok és a közműhálózat ideiglenes átkapcsolása miatt korlátozzák az áramellátást. Emiatt a vám- és határellenőrzési eljárások a megszokottnál lassabban haladhatnak.

A hatóságok arra kérik a járművezetőket és a fuvarozókat, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a várható fennakadásokat, és lehetőség szerint válasszanak más határátkelőhelyet.

A szolgálat hangsúlyozta, hogy a munkálatokra a határátkelőhely infrastruktúrájának megbízhatóbbá tétele és a későbbi zavartalan működés biztosítása érdekében van szükség.

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