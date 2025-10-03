Fiatalkorú bántalmazott egy fiatalembert a Técsői járásban

Konfliktus alakult ki egy 14 éves fiú és egy 20 éves férfi között szeptember 11-én a técsői járási Széleslonka (Sirokij Luh) településen.

A rendőrség október 3-ai tájékoztatása szerint a 14 éves fiú megverte a 20 éves férfit, amit a többiek videóra vettek.

A rendőrség őrizetbe vette a tettest, valamint a konfliktus további résztvevőit – akik a bántalmazást videóra rögzítették és figyelemmel kísérték – szintén azonosították, és tetteikre külön jogi minősítést adnak.

A sérült állapotának súlyosságát igazságügyi orvosi szakvélemény segítségével vizsgálják. Az eredmények alapján a vádemelés súlyosabb jogi kategóriába is sorolható, és a fiatalkorú elkövető ellen később vádemelésre kerülhet sor.

A nyomozás jelenleg folyamatban van.

Kárpátlja.ma