Figyelmeztetés: romlanak az időjárási viszonyok Kárpátalján

Jelentős időjárásromlás várható Kárpátalja hegyvidéki térségeiben január 1–2. között – figyelmeztetnek a meteorológusok.

Január 1-jén a reggeli és nappali órákban Kárpátalja hegyvidékén jelentős havazás várható: 12 órán belül 7–19 milliméter csapadék hullhat. A nap második felétől, valamint január 2-án éjszaka megerősödik a szél: a hegyekben 15–20 m/s-os széllökésekre kell számítani, míg a magashegységi területeken a szélsebesség elérheti a 25 m/s-ot is.

Január 1–2. folyamán a hegyvidéken hóviharok alakulhatnak ki, amelyek időtartama meghaladhatja a 3 órát. Az utak mentén továbbra is jegesedés várható, a hegyekben hótorlaszok és hóátfúvások nehezíthetik a közlekedést.

Az előrejelzések szerint a hótakaró vastagsága a hegyvidéken 7–12 centiméterrel, az alföldi területeken pedig 2–6 centiméterrel növekedhet.

A kedvezőtlen időjárási körülmények következtében fennakadások lehetnek az áramszolgáltatásban, a közlekedésben, valamint a kommunális szolgáltatások, a hírközlés, az építőipar és a turisztikai-szabadidős ágazat működésében is.

A hatóságok első fokozatú (sárga) riasztást adtak ki, és fokozott óvatosságra intik a lakosságot, különösen a hegyvidéki térségekben közlekedőket és kirándulókat – áll a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatásában.

Kárpátalja.ma