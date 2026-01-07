Figyelmeztetést adtak ki Kárpátaljára

Január 7-én Ukrajna több térségében jelentős hóesés, jegesedés és köd nehezíti a közlekedést – közölte az Ukrán Hidrometeorológiai Központ. A meteorológusok elsőfokú (sárga) riasztást adtak ki.

Kárpátalján és a Kárpátokban: erős havazás várható, valamint éjszaka a levegő hőmérséklete -10 °C alá süllyedhet.

Odessza, Vinnyica, Cserkasszi, Kijev, Csernihiv és Poltava megye: köd, a látótávolság 300–500 méter. A nyugati, északi és Vinnyica megyei utakon jegesedésre kell számítani. Helyenként havas eső várható.

A meteorológusok felhívják a figyelmet a fokozott óvatosságra a havas, jeges útszakaszokon, valamint a csökkent látótávolság miatt.

