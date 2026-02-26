Fokozott ellenőrzések Kárpátalja bejáratainál

Február 26-án fokozott ellenőrzési rendben működnek a Kárpátalja területén felállított ellenőrzőpontok (blokposztok). A hatóságok megerősített jelenléttel ellenőrzik azokat a járműveket és személyeket, akik a megye területére kívánnak belépni, különös tekintettel a fő közlekedési útvonalakra és hágókra.

Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a hadköteles korú férfiak katonai nyilvántartási okmányainak vizsgálatára. Szemtanúk beszámolói szerint egyes ellenőrzőpontokon szúrópróbaszerűen átvizsgálják a menetrend szerinti autóbuszokat és a más megyék rendszámaival közlekedő személygépkocsikat is.

Kiemelt ellenőrzési pontok: Alsóverecke és Mezőhát (Lazescsina).

A hatóságok jelenléte elsősorban az állampolgárok adatainak pontosításával, valamint a mozgósítási feladatok végrehajtásával függ össze.

Fontos tudnivalók a közlekedők számára:

Alsóvereckei ellenőrzőpont: a teherforgalomban és a személyszállító járművek esetében lassabb haladásra lehet számítani az alaposabb okmányellenőrzések miatt.

Mezőháti ellenőrzőpont: megerősített ellenőrzés működik az Ivano-Frankivszk megye felől érkező forgalom esetében.

Ezen kívül a megyén belüli járások közötti útvonalakon mobil ellenőrző csoportok is szolgálatot teljesítenek.

A blokposztokon bevezetett szigorított ellenőrzések a hatályos hadiállapoti jogszabályoknak megfelelően zajlanak. Az állampolgároknak kötelező maguknál tartaniuk személyazonosító okmányaikat, a hadköteleseknek pedig katonai igazolványt vagy az Rezerv+ alkalmazásban rögzített nyilvántartási adatokat. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a járművek és a személyes tárgyak szúrópróbaszerű ellenőrzése jogszerű eljárás a különleges jogrend idején.

Az utazóknak azt javasolják, hogy előre készítsék elő irataikat, számoljanak 30–40 perces menetidő növekedéssel a hágókon.

