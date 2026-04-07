Fokozott rendőri jelenlét ortodox húsvétkor Ukrajnában

Ukrajnában a húsvéti ünnepek idején a rendőrség megerősített szolgálatban dolgozik annak érdekében, hogy biztosítsa a közrendet és a lakosság biztonságát – közölte az Ukrinform.

A tájékoztatás szerint az Ukrán Nemzeti Rendőrség kiemelt figyelmet fordít a tömeges rendezvények helyszíneire, különösen a templomok környékére, az utcákra és a közutakra.

A szóvivő, Julija Hirdvilisz elmondta: szükség esetén megelőző intézkedéseket is alkalmazhatnak, beleértve a szúrópróbaszerű, felületes ellenőrzéseket. Ezek célja kizárólag az esetleges provokációk megelőzése és az emberek biztonságának garantálása.

