Holland alapítvány építi Ukrajna legnagyobb földalatti kórházát

A holland Protect Ukraine nevű alapítvány bejelentette, hogy megépíti Ukrajna legnagyobb földalatti kórházát; a projekt célja, hogy életmentő ellátásban részesítse a frontvonalak közelében dróntámadásban megsebesült embereket – írta kedden az NlTimes hírportál.

A létesítményt 600 négyzetméteresre tervezik és 8 méter mélyen a föld alatt épül fel. A szerkezetet teljes egészében vasbetonból öntik, hogy ellenálljon a nehéztűzérségi támadásoknak is. Az építési előkészületek már folyamatban vannak, a hivatalos átadásra várhatóan 2027 februárjában kerül sor.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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