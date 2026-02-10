Földrengés rázta meg a Fekete-tengert: több ukrajnai megyében is érezték a rengéseket

Két földrengés is történt az éjszaka folyamán a Kercsi-szoros közelében – közölte az Ukrán Fő Speciális Ellenőrzési Központ.

A tájékoztatás szerint az első rengést február 10-én 1 óra 21 perckor regisztrálták az Oroszországi Föderációhoz tartozó Krasznodari határterületen. A földmozgás magnitúdója elérte a 4,9-et a Richter-skála szerint.

Nem sokkal később, 6 óra 45 perckor újabb földmozgást észleltek a Fekete-tenger térségében. Ennek magnitúdója 3,6 volt. A szakértők szerint a rengés epicentruma a Krím-félsziget partvidékének közelében, Kercs város térségében helyezkedett el, mintegy 14 kilométeres mélységben.

A közösségi médiában több felhasználó arról számolt be, hogy a földmozgás hatásait Ukrajna több megyéjében is érzékelték, köztük Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja és Donyeck megyében.

Kárpátalja.ma