Földrengés történt Lemberg megyében

Bursza Krisztina Közélet

Földrengést jegyeztek fel szeptember 28-án este Lemberg megyében, Sztrij városban – közölte a Különleges Ellenőrzési Főközpont a hivatalos oldalán.

A 3-as erősségű földmozgás körülbelül 4 kilométeres mélységben történt.

A földrengések osztályozása szerint ez a gyengén érzékelhetőek közé tartozik – mondják a szakértők.

Nemrégen Kárpátalján is földrengés történt, szeptember 25-én Munkács közelében jegyeztek fel rengéseket.

Kapcsolódó: Földrengést észleltek Munkács közelében

Kárpátlja.ma