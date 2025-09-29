Földrengés történt Lemberg megyében
Földrengést jegyeztek fel szeptember 28-án este Lemberg megyében, Sztrij városban – közölte a Különleges Ellenőrzési Főközpont a hivatalos oldalán.
A 3-as erősségű földmozgás körülbelül 4 kilométeres mélységben történt.
A földrengések osztályozása szerint ez a gyengén érzékelhetőek közé tartozik – mondják a szakértők.
Nemrégen Kárpátalján is földrengés történt, szeptember 25-én Munkács közelében jegyeztek fel rengéseket.
