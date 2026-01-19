Földrengés történt Ukrajnában

Kisebb földrengést regisztráltak Ukrajnában január 19-én, a Hmelnickij megyei Kamjanec-Pogyilszkij járás területén – közölte a Különleges Ellenőrzési Főközpont.

A földmozgás a Richter-skála szerint 1,5-ös erősségű volt, és 1 kilométeres mélységben keletkezett.

A szakértők szerint ez a rengés az „észrevehetetlen” kategóriába tartozik, így az emberek nem érzékelték, és károk sem keletkeztek.

2025 decemberében négy földrengést regisztráltak Ukrajnában több nap alatt. A leggyengébbek a Hmelnickij, Csernyivci és Ternopil megyékben voltak, 1,7–2,9-es erősséggel, míg a legerősebb a Fekete-tengeren, a Krím partjainál történt, 4,4-es magnitúdóval.

Kárpátalja.ma