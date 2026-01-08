Folyamatos a hóeltakarítás Beregszászban – kérik az autósok együttműködését

A Beregszászi Városi Tanács tájékoztatja a lakosságot, hogy folyamatosan zajlik a hóeltakarítás a kistérség teljes területén. A hóeltakarító gépek teljes kapacitással dolgoznak, jelenleg többek között a Geológusok utcájában és a Kossuth téren folyik intenzív hókotrás.

A Munkácsi, B. Hmeljnickij, Széchenyi, Vasút utca, O. Kobiljanszja, M. Timoscsuk, Tinódi, Leszja Ukrajinka, Macsolai és Iskolai utcában már végeztek a munkálatokkal.

A hatékony és biztonságos munkavégzés érdekében a városi tanács kéri a gépjármű-tulajdonosokat, hogy ne parkoljanak az úttesten vagy a forgalmi sávokban, mivel ez jelentősen akadályozza a hóeltakarítást végző speciális járművek munkáját. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a munkálatok során a gépek átmenetileg elállhatják az utat, ezért fokozott türelem és odafigyelés szükséges.

A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint udvari beállókban vagy kijelölt parkolóhelyeken hagyják járműveiket, ezzel is hozzájárulva az utak gyors és alapos megtisztításához.

A Beregszászi Városi Tanács köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik aktívan részt vesznek a hóeltakarításban, és másokat is arra biztat, hogy csatlakozzanak. A közlekedés biztonságának megőrzése közös felelősségünk.

Kárpátalja.ma