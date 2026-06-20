Folyóba zuhant egy 12 éves fiú a Munkácsi járásban
Baleset történt június 19-én este a Munkácsi járásban, ahol egy 12 éves fiú kerékpározás közben leesett egy hídról és a folyóba zuhant – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.
A gyermek sérüléséről este 21 óra körül érkezett bejelentés a kereckei mentőállomásra.
A helyszínre érkező mentősök megállapították, hogy a gyermek bal kulcscsontja eltört. A sérült végtagot rögzítették, majd a fiút a Szolyvai Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.
A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet a nyári szünidő alatti biztonság fontosságára. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy emlékeztessék gyermekeiket a biztonságos kerékpározás szabályaira, kerüljék a hidak, vízpartok és meredek lejtők környékét, valamint használjanak megfelelő védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat.
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