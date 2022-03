Folytatódik az orosz támadás Mariupol és Zsitomir környékén

Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője szombaton videóüzenetben megerősítette, hogy az orosz csapatok ismét támadásba lendültek Mariupol közelében.

“Mivel az ukrán fél nem volt hajlandó visszafogni a nacionalista erőket és betartani a tűzszünetet, az orosz katonai támadó hadműveletek moszkvai idő szerint 18 órakor folytatódtak”– hangsúlyozta a szóvivő.

Mindeközben szintén az orosz védelmi minisztériumot idézve az Interfax orosz hírügynökség is arról számolt be, hogy az orosz csapatok nagy területet érintő támadást indítottak, amely során számos várost és falvat elfoglaltak. E közlés szerint a Kijevtől mintegy 100 kilométerre nyugatra fekvő Zsitomir közelében egy orosz légitámadás során lelőttek négy ukrán Szu-27-es vadászrepülőgépet is.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint február 24., Ukrajna megszállásának kezdete óta az orosz katonai erők 69 ukrán repülőgépet pusztítottak el a földön, és 21-et a levegőben.

