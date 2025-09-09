Kárpátaljára tartó őskövületet foglaltak le a határőrök

Krakivec közúti határátkelőn, mely a lengyel–ukrán határ Lemberg (Lviv) megyei szakaszán található, egy nagyjából 200 millió éves fosszíliát foglaltak le a határőrök – tudósít a 7. Kárpáti Határőregység Facebook-oldalán.

Az ősmaradvány valószínűleg egy a késő triász korban élt tengeri hüllőtől, a keichousaurustól származik.

A különleges lelet egy harmincöt éves Ternopil környéki lakos Mercedes márkájú mikrobuszából került elő. A férfi elmondása szerint Franciaországban kapta a fosszíliát, és Kárpátaljára kellett volna szállítania.

A kövület történelmi vagy kulturális értékének felmérése szakértők bevonásával zajlik.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/7. Kárpáti Határőregység