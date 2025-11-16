Franciaországba és Spanyolországba látogat Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-csatornáján jelentette be, hogy november 17-én Franciaországba, november 18-án pedig Spanyolországba utazik.

Bejegyzésében kiemelte, hogy Kijev fontos megállapodást készített elő Párizzsal, amely megerősíti az ukrán harci repülést, a légvédelmet, valamint Ukrajna védelmi képességeit.

Zelenszkij arról is tájékoztatott, hogy kedden Spanyolországba utazik, és kifejezte elvárásait a látogatás hatékonyságával kapcsolatban.

„Spanyolország egy újabb erős ország, amely csatlakozott a partnerekhez olyan kezdeményezésekben, amelyek valóban segítenek nekünk. A mai prioritásaink a légvédelem, a légvédelmi rendszerek, a rakéták”

– közölte az ukrán elnök.

Kárpátalja.ma