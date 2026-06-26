Vízbe fulladt egy 16 éves fiú a Beregszászi járásban

Súlyos tragédia történt a Beregszászi járásban: a Borzsa vizébe fulladt egy 16 éves fiú Alsóremetén (Nizsnyi Remeti). Az előzetes információk szerint a tinédzser egy barátjával ment fürödni. Míg társa a parton maradt, ő a vízbe ment, ahol rövid időn belül fuldokolni kezdett.

A fiú barátja azonnal segítséget hívott és értesítette a szülőket. A helyiek kihúzták a fiút a folyóból, majd megkezdték az újraélesztést. Később a tűzoltók, a mentők és a rendőrök is folytatták az életmentő beavatkozást, amely csaknem egy órán át tartott, ám a fiatal életét már nem sikerült megmenteni.

Ez már a második halálos vízi baleset a Beregszászi járásban egy héten belül.

Június 21-én Tiszahetény községben egy 10 éves kisfiú vesztette életét fürdőzés közben.

A katasztrófavédelem ismét arra figyelmeztet, hogy a nyári időszakban mindenki fokozott óvatossággal tartózkodjon a természetes vizek közelében.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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