Baleset Gátnál: öten megsérültek, köztük egy gyermek
Egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze a beregszászi járási Gát előtt november 3-án – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat.
A helyszínre három mentőegység vonult ki.
A személyautóban utazó család – egy 41 éves férfi, 35 éves felesége és 9 éves gyermekük – stabil állapotban került a beregszászi kórházba.
Egy 21 éves fiatal férfit zárt koponya-agysérüléssel szintén kórházba szállítottak.
A 49 éves kisbusz sofőrjét, aki többszörös sérüléseket szenvedett, a munkácsi Szent Márton Kórházba vitték.
Nyitókép: Ungvar Info