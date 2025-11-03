Baleset Gátnál: öten megsérültek, köztük egy gyermek

Egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze a beregszászi járási Gát előtt november 3-án – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat.

A helyszínre három mentőegység vonult ki.

A személyautóban utazó család – egy 41 éves férfi, 35 éves felesége és 9 éves gyermekük – stabil állapotban került a beregszászi kórházba.

Egy 21 éves fiatal férfit zárt koponya-agysérüléssel szintén kórházba szállítottak.

A 49 éves kisbusz sofőrjét, aki többszörös sérüléseket szenvedett, a munkácsi Szent Márton Kórházba vitték.

Nyitókép: Ungvar Info

