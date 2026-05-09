Elgázoltak egy hétéves gyereket Kárpátalján

A Kárpátaljai Megyei Rendőrkapitányság nyomozói vizsgálják a técsői járási Lázi községben történt baleset körülményeit – tudatták a rendfenntartók a hivatalos oldalukon.

A baleset május 8-án este történt. Az elsődleges nyomozati intézkedések elvégzése után a rendőrség megállapította, hogy egy 41 éves técsői lakos Fiat Doblo márkájú autójával haladt keresztül a településen, amikor hirtelen kiszaladt az útra egy hétéves kislány, aki a labdáját próbálta utolérni. A sofőrnek nem volt ideje reagálni a gyermek megjelenésére, aminek következtében elütötte.

A gyermeket súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A rendőrség megállapította, hogy az autóvezető józan volt a baleset idején. Járművét lefoglalták.

Az ügyben büntetőeljárás indult. Az eset körülményeit vizsgálják.

