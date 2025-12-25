Generátort kapott a Váriban működő szociális bentlakásos intézmény
A Területi Szociális Ellátó Központ Váriban működő, bentlakásos és folyamatos gondozást nyújtó részlege új generátorral bővült, amelyet a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja adományozott az intézmény számára.
Erről Babják Zoltán polgármester számolt be december 25-én.
Az eszköz jelentős segítséget nyújt az idősek ellátásának zavartalan biztosításában, különösen áramkimaradások idején, hiszen a bentlakók folyamatos gondozása állandó és biztonságos energiaellátást igényel.
Mint emlékeztettek, tavaly a Beregszász városában működő bentlakásos, folyamatos gondozást nyújtó részleg is hasonló támogatásban részesült, ami jól mutatja a Diakóniai Központ következetes és hosszú távú elköteleződését a szociális ellátás területén.
A közösség nevében őszinte köszönet illeti Nagy Bélát, a Diakóniai Központ igazgatóját, valamint a Kárpátaljai Református Egyházat a folyamatos támogatásért, az idősek iránt tanúsított gondoskodásért és a közösség számára nyújtott kiemelkedően fontos segítségért – áll a tájékoztatásban.