Bírsággal járhat a gombák, bogyók és gallyak gyűjtése Kárpátalján

Sokan Kárpátalján nemcsak hagyományként, hanem kiegészítő jövedelemként is tekintenek az erdei gombák és bogyók gyűjtésére. Az újonnan életbe lépett szabályozások alapján minden erdei termék engedély nélküli gyűjtése közigazgatási bírságot vonhat maga után – számol be a Novini Zakarpattya.

Az erdőgazdaságok immár jogosultak „erdőjegyet” vagy más engedélyező dokumentumot kérni gombák, bogyók, diófélék vagy más erdei gyümölcsök gyűjtéséhez. A tilalom nemcsak a nagyüzemi begyűjtőkre, hanem a magánszemélyekre is vonatkozik. Bizonyos területeken teljes tiltást is bevezethetnek, például ritka növényfajok védelme vagy az ökoszisztéma helyreállítása érdekében.

A korai gyűjtés szintén tilos. Az erdei termékeket csak a törvényben meghatározott szezonban lehet szedni, hogy biztosítsák a természetes érési folyamatokat, és megelőzzék a készletek kimerítését.

Bírságok

A jogszabályok értelmében az erdei erőforrások engedély nélküli használata az alábbi bírságokkal sújtható:

magánszemélyek esetében: 17–51 hrivnya,

hivatalos személyek esetében: 51–119 hrivnya.

Bár az összegek nem tűnnek magasnak, a bírságokat külön-külön is kiszabhatják minden egyes szabályszegésre, így a végösszeg gyorsan emelkedhet.

Kárpátalja külön ellenőrzés alatt áll. A szárazfa, gallyak gyűjtése is tilos.

Kárpátalján a rendelkezések kiegészültek a tűzifa- és gallygyűjtés szigorúbb korlátozásával. Az eddig engedély nélkül gyűjtött szárazfa mostantól kizárólag hivatalos engedéllyel szedhető. Ennek megsértése jóval magasabb bírságot von maga után:

magánszemélyek számára: 255–510 hrivnya,

vállalkozók számára: 510–1700 hrivnya.

A hatóságok fokozottan ellenőrzik az erdőterületeket.

Kárpátalja.ma