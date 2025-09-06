Gondatlan édesapa került vád alá

Saját kiskorú fiának okozott testi sérüléseket egy lembergi (Lviv) édesapa – jelenti a Lemberg megyei rendőrség a Facebook-oldalán. A negyvenhét éves férfi személygépkocsija tetején felejtette mózeskosárban fekvő gyerekét, aki az út szélére zuhant és súlyos sérüléseket szenvedett.

Az eset szeptember 5-én történt a lembergi Kozacka utcában. A nyomozók megállapították, hogy a férfi Volkswagen Passat típusú járművének tetején felejtette az alig másfél hónapos gyereket, és elindult. A mózeskosár lesodródott és az út szélére zuhant, amit azonban a gyanúsított nem vett észre, és továbbhajtott.

Arra járó szemtanúk mentőt hívtak a helyszínre, és a rendőröket is értesítették. A rendvédelmi szervek hamarosan azonosították az édesapát. Az orvosok zúzódásokat és egyéb sérüléseket diagnosztizáltak a csecsemőnél.

A gondatlan édesapa akár két év börtönbüntetésre is számíthat.

Kárpátalja.ma

Forrás: a Lemberg megyei rendőrség Facebook-oldala