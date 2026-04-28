Gránátrobbanás történt Harkivban egy szupermarket közelében

Rendőrségi közlés szerint április 26-án este robbanás történt Harkivban, egy szupermarket közelében.

A hatóságok tájékoztatása szerint a rendőrséghez bejelentés érkezett egy robbanásról a bolt közelében. A helyszínre kiérkező nyomozó- és operatív csoport megállapította, hogy az üzlet bejáratánál lévő üvegajtók megrongálódtak. A helyszínen egy kézigránát gyújtószerkezetének elemeit is megtalálták.

A rendőrség közlése szerint a kriminalisztikai egységek néhány órán belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt. A gyanúsított egy 32 éves férfi.

A hatóságok büntetőeljárást indítottak ellene. A vád szerint a férfit 3-tól 7 évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti.

Kárpátalja.ma