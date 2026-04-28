Gránátrobbanás történt Harkivban egy szupermarket közelében
Rendőrségi közlés szerint április 26-án este robbanás történt Harkivban, egy szupermarket közelében.
A hatóságok tájékoztatása szerint a rendőrséghez bejelentés érkezett egy robbanásról a bolt közelében. A helyszínre kiérkező nyomozó- és operatív csoport megállapította, hogy az üzlet bejáratánál lévő üvegajtók megrongálódtak. A helyszínen egy kézigránát gyújtószerkezetének elemeit is megtalálták.
A rendőrség közlése szerint a kriminalisztikai egységek néhány órán belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt. A gyanúsított egy 32 éves férfi.