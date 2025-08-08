Meghalt a gránátrobbanásban megsérül 16 éves fiú

Elhunyt az a 16 éves fiú, aki augusztus elején súlyos sérüléseket szenvedett egy kézigránát felrobbanása miatt a Munkácsi járásban – közölte a mukachevo.net a rendőrségre hivatkozva augusztus 8-án.

A rendőrség közleménye szerint a fiú ismeretlen körülmények között működésbe hozta a robbanóeszközt, amely következtében elvesztette a jobb karját és lábát.

Az orvosok napokig küzdöttek az életéért, azonban augusztus 7-én belehalt sérüléseibe.

A rendőrség az esetet balesetként vizsgálja.

