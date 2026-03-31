Gyakoribbak lettek a földrengések Poltava megyében
Az utóbbi években növekedett a földrengések száma Poltava megyében.
Erről beszélt Dmitro Hriny, a Geofizikai Intézet regionális geofizikai problémákkal foglalkozó osztályának vezető kutatója a „Kijev 24” televízió adásában.
A szakember elmondta: statisztikai adatok szerint az 1970-es évekig egyáltalán nem regisztráltak földrengéseket a régióban.
„2020 óta azonban megnőtt a számuk: évente három-öt rengést észlelnek” – tette hozzá.
Hriny szerint a jelenség hátterében egyszerre állnak természetes és emberi tényezők. Geológiai szempontból a térség meglehetősen összetett: tektonikus blokkok és jelentős törésvonalak találhatók itt.
Emellett az olaj- és gázkitermelés is befolyásolja a földkéreg stabilitását. A nyomásviszonyok megváltozása miatt a természet „kiegyenlíti” az egyensúlyt, ami kisebb földrengések formájában jelentkezik.
A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta: nincs esély nagy erejű földrengések kialakulására a térségben.
„Ha történnek is elmozdulások, azok mindössze milliméteresek, és nem képesek komoly rengéseket kiváltani” – fogalmazott.
A Poltava megyei földrengések ráadásul sekély mélységben, általában 3–5 kilométer között keletkeznek, és energiájuk gyorsan elenyészik. Hatótávolságuk mindössze 50–60 kilométer, magnitúdójuk pedig általában 2–4-es erősségű, így nem jelentenek komoly veszélyt az épületekre.