Gyakoribbak lettek a földrengések Poltava megyében

Az utóbbi években növekedett a földrengések száma Poltava megyében.

Erről beszélt Dmitro Hriny, a Geofizikai Intézet regionális geofizikai problémákkal foglalkozó osztályának vezető kutatója a „Kijev 24” televízió adásában.

A szakember elmondta: statisztikai adatok szerint az 1970-es évekig egyáltalán nem regisztráltak földrengéseket a régióban.

„2020 óta azonban megnőtt a számuk: évente három-öt rengést észlelnek” – tette hozzá.

Hriny szerint a jelenség hátterében egyszerre állnak természetes és emberi tényezők. Geológiai szempontból a térség meglehetősen összetett: tektonikus blokkok és jelentős törésvonalak találhatók itt.

Emellett az olaj- és gázkitermelés is befolyásolja a földkéreg stabilitását. A nyomásviszonyok megváltozása miatt a természet „kiegyenlíti” az egyensúlyt, ami kisebb földrengések formájában jelentkezik.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta: nincs esély nagy erejű földrengések kialakulására a térségben.

„Ha történnek is elmozdulások, azok mindössze milliméteresek, és nem képesek komoly rengéseket kiváltani” – fogalmazott.

A Poltava megyei földrengések ráadásul sekély mélységben, általában 3–5 kilométer között keletkeznek, és energiájuk gyorsan elenyészik. Hatótávolságuk mindössze 50–60 kilométer, magnitúdójuk pedig általában 2–4-es erősségű, így nem jelentenek komoly veszélyt az épületekre.

