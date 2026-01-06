Megnyílt a gyalogos átkelő az Ungvár–Felsőnémeti határon

Már gyalogosan és kerékpárral is át lehet kelni az Ungvár-Felsőnémeti határon – közölte Vitalij Glagola újságíró saját információkra hivatkozva január 5-én.

A szlovák határátkelőn külön ellenőrzősávot és elkülönített folyosót alakítottak ki a gyalogosok és a kerékpárosok számára.

A hivatalos megnyitót január 7-re tervezik, a gyakorlatban azonban a gyalogos sáv már használható.

Az újítás célja a gépjárműforgalom terhelésének csökkentése, valamint a határátkelés egyszerűsítése a helyi lakosok és turisták számára.

(Nyitókép: Vitalij Glagola)

Kárpátalja.ma