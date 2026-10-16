Gyásznapokat hirdettek Visken a tragikus események miatt

Október 16-át és 17-ét gyásznapokká nyilvánították a Viski kistérségben az október 15-én történt tragikus események miatt, amelyek három ember életét követelték.

A Viski kistérség önkormányzata közleményben tudatta, hogy a tragédia miatt két napig gyászol a helyi közösség.

A közleményben az önkormányzat mély fájdalmát és együttérzését fejezte ki az elhunytak családtagjainak, hozzátartozóinak és szeretteinek. Mint írták, három ember elvesztése felfoghatatlan veszteség, amelyre nehéz szavakat találni.

„Nyugodjanak békében! Emléküket kegyelettel megőrizzük” – fogalmaztak a közleményben.

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