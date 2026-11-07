Gyenge mágneses vihar várható november 7-én

Szombaton gyenge, G1-es erősségű geomágneses vihar érheti el a Földet, amelyet egy hatalmas koronalyukból kiáramló, nagy sebességű napszél okozhat. A jelenség már november 6-án késő este elkezdődött, és a szakértők szerint ma akár G2-es erősségűvé is fokozódhat.

A Nap külső légkörében található koronalyuk jelenleg közvetlenül a Föld felé néz. Ezeken a területeken a plazma ritkább és hidegebb, a mágneses erővonalak pedig nem záródnak vissza a Nap felszínére, hanem messze a világűrbe nyúlnak. Emiatt a töltött részecskék könnyebben távoznak, és a szokásosnál gyorsabb napszéláramlat alakul ki.

Míg a napszél átlagos sebessége a Föld közelében másodpercenként mintegy 400 kilométer, a koronalyukakból érkező áramlatok elérhetik az 500-800 kilométeres sebességet is.

Amikor a gyorsabb részecskeáramlat utoléri a lassabbat, megnő a plazma sűrűsége és a mágneses tér erőssége, ami megzavarhatja a Földet védő magnetoszférát. A geomágneses vihar intenzitását az is befolyásolja, hogy a napszél mágneses tere milyen irányban áll.

A jelenség egyik látványos következménye a sarki fény megjelenése lehet. A szakértők szerint a magasabb földrajzi szélességeken kedvezőek lehetnek a feltételek a fényjelenség megfigyeléséhez.

A mágneses viharok felerősíthetik a frontérzékenyek ízületi panaszait és fejfájását. A jelenség leginkább az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre hathat negatívan. A stressz kialakulásának veszélye is fokozott ezekben a napokban.

Kárpátalja.ma

Forrás: 24tv.ua

Nyitókép: illusztráció, Getty Images

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