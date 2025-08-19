Gyerekek kaptak ételmérgezést Lemberg megyében

Tömeges ételmérgezést regisztráltak a Sztriji járás egyik szálloda- és szórakoztató komplexumában augusztus 17-én – közölte a Lemberg Megyei Rendőrség a hivatalos oldalán hétfőn.

A tájékoztatás szerint 12 gyerek került kórházba akut bélfertőzéses tünetekkel. A 8 és 15 év közötti betegek Harkiv, Cserkaszi, Ivano-Frankivszk és Rivne lakosai. A gyerekek hányingerre, hasfájásra, hányásra és hasmenésre panaszkodtak.

A rendőrség eljárást indított az ügyben. Vizsgálják az eset körülményeit.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: UNIAN