Kárpátalján is folytatódik a gyermekvédelmi reform

Minden gyermeknek joga van szerető családban felnőni. Ennek érdekében folytatódik a gyermekvédelmi reform, amelynek célja, hogy a gyerekek ne intézetekben, hanem családias környezetben nőjenek fel.

A témát a helyi és regionális hatóságok kongresszusának elnökségi ülésén vitatták meg Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője, a kormány képviselői, a Koordinációs Központ, valamint a megyei vezetők részvételével.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója posztjában kiemelte, hogy a háború drámai hatással van a gyermekek helyzetére. Feljegyeztek haláleseteket, sérüléseket, deportálásokat, szexuális erőszakot és súlyos lelki traumákat. A felnőttek felelőssége, hogy megvédjék a kicsiket, és biztosítsák számukra a biztonságot, otthont és oktatást.

Bileckij hangsúlyozta:

– Kárpátalja egyike annak a tíz kísérleti régiónak, ahol a reform már elindult. A helyi közösségek integrált szociális szolgáltatásokat vezetnek be, támogatják a válságba került családokat, ösztönzik az örökbefogadást, valamint új családtípusú gyermekotthonokat hoznak létre.

A megyei intézkedési terv 2025–2026-ra szól, és többek között a családok megerősítését, a gyermekek intézményekből való visszaintegrálását, valamint a közösségi szolgáltatások fejlesztését célozza.

– Célunk, hogy minden gyermek családban nőhessen fel, ne pedig intézményben – hangsúlyozta a kormányzó.

