A Gyermekvédelmi Szolgálat tétlenségének okait vizsgálják

Andrij Krjucskov, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának emberi jogokért felelős kárpátaljai megbízottja megrázó eset tanúja volt. Szeptember 15-én egy ételt és pénzt kolduló 9 éves kislánnyal találkozott egy ungvári benzinkúton – olvasható az emberi jogi megbízott Facebook-oldalán.

A gyermek a koldulást azzal magyarázta, hogy otthon nincs mit ennie.

A Gyermekvédelmi Szolgálat a bejelentést követően látogatást tett a kislány lakóhelyén, ám jelentésük szerint nem találtak a család hátrányos helyzetére utaló körülményeket.

Az eset alapos kivizsgálása érdekében az emberi jogi megbízott ugyanazon gyermekvédelmi szolgálat munkatársainak bevonásával ismét családlátogatást tartott. Ezúttal azonban egészen más következtetésekre jutottak:

a lakásban rossz életkörülményeket és élelemhiányt tapasztaltak;

a kiskorú gyermek nem tartózkodott otthon, holott a lakásban tartózkodó férfi elmondása szerint vele és élettársával él együtt;

a férfi azt állította, hogy ő a gyermek biológiai apja, de a kiskorút egyedülálló édesanyja születési anyakönyvi kivonatában rögzítették;

az anya másfél éves korában elhagyta a gyermeket, és nem vett részt a nevelésében;

a biológiai apa szerint az anya 2022-ben pénzért fiktív házasságot kötött, amelynek eredményeként egy másik személy elismerte az apaságot, és halasztást kapott a mozgósítás alól. A gyermek vezetéknevének megváltoztatásáról azonban sem közvetlen környezetük, sem az iskola vezetése nem tudott.

Több törvénysértésre is fény derült a hatóságok részéről. A gyermekvédelem első látogatása alkalmával a kiskorút egy magát édesapának kiadó személy vitte el, akinek valójában nem volt köze a gyermekhez. Rendőri felkutatása után a kiskorút kórházi kivizsgálásra vitték, ahol aztán minden jogalap nélkül egy ismeretlen nőnek adták át felügyeletét.

Andrij Krjucskov kezdeményezésére a Gyermekvédelmi Szolgálat értesítette a rendőrséget a gyermek életét és egészségét fenyegető veszélyről. A lányt végül a técsői rendvédelmi szerveknek sikerült felkutatniuk. Ideiglenes szálláson helyezték el, ahol védelmet és megfelelő ellátást kap.

A képviselő feljelentést is kilátásba helyezett a tisztviselők hanyagsága miatt, a szakszolgálat ugyanis láthatóan nem tett lépéseket a gyermek védelme érdekében.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának emberi jogokért felelős kárpátaljai megbízottja