Konyhakéssel szúrta le fiát egy férfi a Huszti járásban

Gyilkosság történt a huszti járási Monostoron október 7-én.

A rendőrség közlése szerint egy 50 éves férfi heves szóváltás közben konyhakéssel megszúrta 20 éves fiát. Az esetről a szomszéd értesítette a hatóságokat, miután észlelte, hogy apa és fia között konfliktus alakult ki, amely tettlegességig fajult.

A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy az elkövető konyhakéssel mellkason szúrta fiát. A súlyosan sérült férfit a mentők a kórház intenzív osztályára szállították, azonban életét nem sikerült megmenteni.

A rendőrök az 50 éves férfit a helyszínen őrizetbe vették. A tárgyi bizonyítékot lefoglalták.

Az ügyben a hatóságok szándékos emberölés gyanújával indítottak eljárást, amely 7-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Kárpátalja.ma