Konyhakéssel szúrta le fiát egy férfi a Huszti járásban
Gyilkosság történt a huszti járási Monostoron október 7-én.
A rendőrség közlése szerint egy 50 éves férfi heves szóváltás közben konyhakéssel megszúrta 20 éves fiát. Az esetről a szomszéd értesítette a hatóságokat, miután észlelte, hogy apa és fia között konfliktus alakult ki, amely tettlegességig fajult.
A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy az elkövető konyhakéssel mellkason szúrta fiát. A súlyosan sérült férfit a mentők a kórház intenzív osztályára szállították, azonban életét nem sikerült megmenteni.
A rendőrök az 50 éves férfit a helyszínen őrizetbe vették. A tárgyi bizonyítékot lefoglalták.
Az ügyben a hatóságok szándékos emberölés gyanújával indítottak eljárást, amely 7-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
A nyomozás jelenleg is folyamatban van.