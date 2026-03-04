Gyilkosság Kijev mellett: a szomszéd kertjébe dobta élettársa holttestét egy férfi

A Brovari Járási Ügyészség vádat emelt egy 54 éves férfi ellen, aki állítólag szándékosan megölte élettársát – közölte az

A nyomozás adatai szerint 2026. február 25–26. éjszakáján Puhivka település egyik családi házában veszekedés alakult ki a férfi és 47 éves élettársa között. A dulakodás során a gyanúsított legalább öt alkalommal szúrta meg egy késsel a nő nyakát, arcát és vállát.

A férfi ezt követően – a hatóságok szerint – megpróbálta eltitkolni tettét: a holttestet takaróba és fóliába csomagolta, majd a szomszéd kertjébe helyezte el.

A rendőrség gyorsan azonosította és elfogta a gyanúsítottat. A férfi ellen ennek alapján szándékos emberölés gyanújával indult eljárás. Az ilyen bűncselekményért akár 15 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Kárpátalja.ma