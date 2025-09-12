Gyilkosság a Munkácsi járásban

A rendőrség munkatársai büntetőeljárást indítottak egy 34 éves beregszentmiklósi (Csinagyijevo) lakos ellen, akit szándékos emberöléssel gyanúsítanak – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szeptember 12-én.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a reggeli órákban érkezett bejelentés egy beregszentmiklósi lakostól, aki elmondta, hogy eszméletlenül talált rá egyik ismerősére, akinek ruháján vérnyomok voltak.

A nyomozás során a hatóság munkatársai megállapították, hogy az elhunyt és egyik falubeli társa előző nap meglátogatta a bejelentőt. Alkoholt fogyasztottak, majd konfliktus alakult ki közöttük, amely során egyikük megragadott egy farönköt, és többször fejbe ütötte ismerősét. A támadó ezután hazament, a házigazda pedig csak reggel talált rá az áldozatra a lépcsőn. A sértett belehalt sérüléseibe.

A rendőrség felkutatta és őrizetbe vette az elkövetőt. A gyanúsított akár 15 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

