Gyűjtést szervez a Nagydobronyi kistérség az erdélyi árvízkárosultak megsegítésére

Adománygyűjtést hirdet a Nagydobronyi kistérség az árvíz sújtotta erdélyi falvakból kitelepített rászoruló családok támogatására.

Az utóbbi napokban több katasztrófa is sújtotta Erdélyt: több település is víz alá került, folyók öntöttek ki. Továbbá a parajdi sóbányában történt vízbetörés miatt követlenül fenyegető vészhelyzet állt elő, így több családot is ki kellett telepíteni, illetve a sóbánya elöntése miatt több Maros megyei településen ihatatlan lett a csapvíz.