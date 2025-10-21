Ha ősz, akkor nagycsaládos szüreti bál

“Aki bőven vet, az bőven is arat” – így mondja a Biblia is, és ezt tapasztalhatjuk az élet minden területén. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2025-ben is megszervezte a már hagyománnyá vált szüreti báljait.

A bálokat két helyszínen rendezték meg, ezáltal is könnyebbé téve a családok utazását. Az ugocsai térségben a tiszaújlaki Andi étterem adott otthont az ünnepségnek, a beregi térségben pedig a Makkosjánosiban található Helikon étterem. Az események egyik fontos központi szerepe a történelmi egyházak képviselete. Sipos József református lelkész és Ábrány Krisztián görögkatolikus atya kért áldást az egybegyűlt családok életére Tiszaújlakon. Az következő bálon pedig Egressy Miklós görögkatolikus atya és Iván Gusztáv református lelkész köszöntötte a családokat, kihangsúlyozva azt, hogy minden áldás Isten kezéből jön. Hálára adhat okot ez a mostani két alkalom is, hiszen még mindig találkozhatnak az itt élő emberek, valamint a termek tele voltak mosolygó gyermekekkel.

Tarpai József, a KMNE elnöke a köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy ez a közösség egy család.

„Ahol baj van, ott igyekszünk segíteni, imával, esetleg adakozással is. A rászoruló tagcsaládjaink részére kihelyezett persely ezt a célt szolgálta. Hálásak vagyunk, hogy többen is úgy érezték, hogy segítenünk kell egymásnak, a nehéz helyzetbe kerülteknek, a gyászolóknak.”

Az ünnepség a táncklub résztvevőiek hangulatos fellépésével folytatódott, amelyet Szilágyi László és Szilágyiné Tóth Gabriella vezetett. Több próba és lelkes felkészülés előzte meg ezt az eseményt, köszönjük szépen a fellépő házaspároknak, a felkészítő programfelelősöknek, hogy vállalták ezt a feladatot! A Helikonban még az ének-zene klub résztvevői is bemutatkoztak egy rövid kis összeállítással. A gyerekek felkészítő tanárai Nagy István és Pivnyeva Nikolett voltak, köszönjük a munkájukat!

A szüreti bálokon hagyományosan sütiversenyt hirdetünk az édesanyák között. Szép számban érkeztek sütemények, amelyeket a zsűritagok pontoztak, és kialakultak a helyezettek:

Sipos Mónika és Barkaszi Ágnes a harmadik helyen, Jakab Anett és Tóth Ágnes a második helyen, Lődár Éva és Nyistyák Gabriella pedig az első helyen végzett. Galajda Katalin pedig különdíjban részesült. Köszönjük minden édesanyának, aki a süteményével hozzájárult a program megvalósításához!

Az esemény másik kiemelkedő momentuma a tombola volt. Hálásak vagyunk támogatóinknak, akik segítettek az ajándékcsomagok összeállításában: a Munkácsi Szent Márton Karitásznak és a Kárpátaljai Református Egyház Diakónia Osztályának. Továbbá tagcsaládjainknak is köszönjük, akik adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy mindenki részesülhessen tombolanyereményben!

Köszönet a program megvalósulásáért a magyar kormánynak! Az alábbiakban a visszajelzések olvashatóak, amelyeket a résztvevőktől kaptunk:

“Szuper volt a hangulat, a zene, a tánc nagyon jól esett, az ételek fenségesek voltak.”

“Hálásak vagyunk, hogy részt vehettünk ezen a programon! A család apraja-nagyja nagyon jól érezte magát. Örülünk, hogy egy ilyen barátságos közösség tagjai lehetünk.”

“Köszönjük, hogy részt vehettünk a rendezvényen, reméljük sok hasonlóban lesz még részünk. Sok erőt és kitartást kívánunk a munkátokban!”

“Nagyon szépen köszönjük, jól éreztük magunkat. Hála érte Istennek és a szervezőknek!”

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete