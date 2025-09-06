Ungvári diák halálának körülményeit vizsgálják

Szeptember 6-án orvosi bejelentés érkezett az Ungvári járás rendőri szerveihez egy húszéves férfi haláláról. A tragédia az egyik ungvári diákszállóban történt – olvasható a Kárpátaljai Nemzeti Rendőrség honlapján.

A helyszínre érkező nyomozócsoport kiderítette, hogy a fiatalember a megyeközpont egyetemének hallgatója volt. A férfire diáktársai találtak rá holtan a szobájában, erőszakos halálra utaló jeleket nem találtak a nyomozók. Holttestét igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra küldték.

Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma

Forrás: zk.npu.gov.ua