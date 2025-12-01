Halálos baleset Szeklencénél

Bejelentés érkezett november 30-án a huszti járási rendőrkapitányságra, miszerint délután baleset történt Szeklencénél (Szokirnica).

A helyszínre a járási nyomozócsoport, valamint a Kárpátaljai Megyei Rendőrség munkatársai érkeztek ki. Az elsődleges intézkedések során a szakemberek a baleset körülményeit vizsgálták.

Az előzetes adatok szerint egy 32 éves nő, a VAZ típusú személygépkocsi vezetője nem vette figyelembe az útviszonyokat és a rossz időjárási körülményeket. A jármű áttért a szembejövő sávba, ahol összeütközött egy szemből érkező Ford Tourneo mikrobusszal.

Az ütközés következtében a személyautó vezetője a helyszínen életét vesztette. Utasa, egy 31 éves férfi súlyos sérülésekkel került a kórház intenzív osztályára.

A mikrobuszt egy 18 éves viski fiatal vezette, a járműben hat utas tartózkodott. A rendőrség közlése szerint egy 66 éves nő közepes sérüléseket szenvedett, és a mentők a helyszínen látták el. A sofőr alkohol- és drogtesztje negatív lett.

Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított.

Mindkét járművet lefoglalták. A baleset kapcsán szakértői vizsgálatok készülnek, a nyomozás folyamatban van.

