Halálos baleset történt a Kijev–Csap autóúton

Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt szeptember 20-án, 21:30 körül, Lemberg megyében – közölte a megyei rendőrség a Facebook-oldalán vasárnap.

A tájékoztatás szerint egy Mitsubishi Pajero Wagon terepjáró, amelyet egy 51 éves, Kijev megyei lakos vezetett, oldalról összeütközött egy lovasszekérrel.

Az ütközés következtében a szekér utasa, egy 62 éves helyi lakos életét vesztette. A kocsist, egy 59 éves, Lemberg megyei férfit különböző sérülésekkel szállították kórházba.

A rendőrség büntetőeljárást indított az eset kapcsán, és vizsgálja a tragédia körülményeit.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Lemberg megyei rendőrség Facebook-oldala